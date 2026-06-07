Viabilità, chiusura temporanea sulla provinciale Zumaglia-Ronco Biellese

Modifica temporanea alla viabilità lungo la strada provinciale 204 Zumaglia-Ronco Biellese nella serata di sabato 13 giugno.

Come previsto dall’ordinanza n. 7, il transito veicolare e pedonale sarà sospeso nel tratto compreso tra il km 0+190 e il km 0+250, dalle ore 18:00 del 13 giugno all’1:00 del 14 giugno 2026, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

Per i veicoli sarà istituito un percorso alternativo, adeguatamente segnalato. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a tenere conto delle limitazioni in caso di spostamenti lungo il collegamento tra Zumaglia e Ronco Biellese.