A Candelo si presenta la mostra fotografica “Petali e ali dialoghi silenziosi tra terra e cielo”

Il progetto della mostra fotografica “Petali e ali- dialoghi silenziosi tra terra e cielo” nasce da una forte collaborazione tra Circolo Fotografico Fotoart di Cossato, Comune di Candelo, Biblioteca Civica L. Pozzo, Associazione culturale Centro Documentazione ricetti, finalizzata alla valorizzazione del nostro territorio.

La mostra fotografica nasce dal desiderio di raccontare, attraverso la fotografia naturalistica, la bellezza del nostro territorio pedemontano, fatto di fioriture, colori, voli di insetti, farfalle e uccelli: si tratta di un percorso fotografico sviluppato nelle colline e nelle aree naturali del Biellese.

“Petali e Ali” non è soltanto una raccolta di immagini ma un invito all’osservazione e alla meraviglia, ove ogni scatto nasce dalla pazienza dell’attesa, dalla sensibilità dello sguardo e dal desiderio di fermare attimi fragili e irripetibili.

Sabato 6 giugno, alle 11, presso la sala delle cerimonie del Ricetto di Candelo, l’inaugurazione della mostra.

Venerdì 5 giugno, alle 21, nello spazio sede della mostra, Culturalmente presenterà il nuovo libro di Antonio Rinaldis “La difficile maturità di Stefano Neri”, in collaborazione con la biblioteca civica.

Per il sindaco Paolo Gelone questa mostra “offre un'occasione preziosa per riscoprire la straordinaria ricchezza del nostro patrimonio naturale: il pubblico è invitato a conoscere e apprezzare la bellezza e la biodiversità che caratterizza il nostro territorio, rafforzando la consapevolezza dell'importanza della tutela dell'ambiente per le generazioni future. Ringrazio gli organizzatori e gli autori per il loro prezioso contributo”.