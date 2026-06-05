Gaglianico, lavori sulla SP 230 di Massazza: modifiche alla viabilità fino al 12 giugno

Modifiche temporanee alla circolazione lungo la SP 230 di Massazza, nel territorio comunale di Gaglianico. La Provincia di Biella ha disposto limitazioni al traffico per consentire alcuni interventi di manutenzione stradale.

Il provvedimento sarà in vigore fino al 12 giugno 2026, dalle 8 alle 18, con esclusione dei giorni festivi.

I lavori interesseranno il tratto compreso tra il km 2+800 e il km 4+150 circa. In base alle esigenze del cantiere, potranno essere istituiti restringimenti della carreggiata o sensi unici alternati regolati da movieri.

Gli interventi riguarderanno alcune infrastrutture stradali, tra cui segnaletica verticale, caditoie per il deflusso delle acque e barriere di sicurezza. Nel tratto interessato sarà presente la segnaletica temporanea di cantiere, con limite di velocità a 30 km/h e divieto di sorpasso.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione ai cartelli e a procedere con prudenza in prossimità dell’area interessata dai lavori.