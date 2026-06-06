A fuoco un contenitore dell’immondizia, scatta l’allarme a Sandigliano

Saranno da chiarire le cause dell’incendio segnalato da un uomo nel comune di Sandigliano. A bruciare, secondo le prime informazioni raccolte, un contenitore per l’immondizia, posizionato all’interno del parcheggio di un supermercato.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze maggiori e, nel giro di breve tempo, le fiamme sono state domate e l’area riportata in sicurezza dopo le consuete operazioni di spegnimento e successiva bonifica. Il fatto è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, 6 giugno.