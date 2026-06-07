Un nuovo castello per il parco giochi: a Valle Mosso decidono i ragazzi

A Valdilana - Valle Mosso il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è stato coinvolto nella scelta del nuovo “castello” che sarà installato nel parco giochi.

Durante la seduta di giovedì 4 giugno, il CCRR ha affrontato il tema della sostituzione della precedente struttura, rimossa perché ammalorata e non più sicura. Proprio per questo, si è deciso di ascoltare direttamente i giovani cittadini, chiamati a contribuire alla scelta del nuovo modello. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di partecipazione attiva: i ragazzi hanno avuto la possibilità di esprimere idee, confrontarsi e prendere parte a una decisione che riguarda da vicino gli spazi pubblici a loro destinati. Il nuovo gioco sarà quindi il risultato di un percorso condiviso, pensato per restituire al parco un’area più accogliente e sicura per bambini e famiglie.

"Ascoltare i più giovani significa valorizzare il loro punto di vista e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, costruendo un territorio più attento, inclusivo e partecipato."