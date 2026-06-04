Incidente in Super, Pozzolo: “Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato”

“Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso ne risponderà nelle sedi opportune”. A ribadirlo, con forza, sui propri canali social, Emanuele Pozzolo, il parlamentare di Futuro Nazionale, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo a Vigliano Biellese, nella giornata del 2 giugno, mentre percorreva la Super in direzione di Cossato.

E ha aggiunto: “Sì, ho fatto un incidente stradale. C’era un nubifragio in corso, le condizioni climatiche erano estremamente avverse, il manto stradale era completamente ricoperto d’acqua. L’auto ha fatto aquaplaning ed è uscita di corsia. È un incidente che può capitare a qualunque uomo o donna che utilizzi le automobili. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni climatiche ma lo ripeto: è un incidente che può capitare a chiunque”.

Sempre nelle scorse ore, sono giunte parole di vicinanza da Cristina Patelli, ex deputata della Lega, ora tra le fila del movimento politico di Roberto Vannacci: “Desidero esprimere, a titolo personale, la mia solidarietà a Emanuele. Per conoscenza diretta dei fatti accaduti precedentemente all’incidente, invito tutti a mantenere equilibrio e umanità nei giudizi. Troppo spesso si tende a condannare senza conoscere le circostanze e ricordo che nessuno è immune da sbagli. Per questo invito a una riflessione serena, rispettosa e priva di pregiudizi, nella consapevolezza che un episodio non definisce una persona né il suo percorso umano. A Emanuele va la mia vicinanza e la mia solidarietà”.