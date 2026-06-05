Vigliano, all'Erios secondo giorno per Scu.Te.R. Festival 2026: al centro Shakespeare e la rivolta delle donne

Sabato 6 giugno, alle 21, al Teatro Erios, secondo giorno per Scu.Te.R. (ScuolaTeatro Ragazzi) Festival 2026, con Shakespeare e la rivolta delle donne. Con adattamento, movimenti scenici e regia di Renato Iannì. Aiuto regia Aurora Fila.

Il drammaturgo inglese era attore più che scrittore dei suoi spettacoli, di cui gli interessava la messa in scena più che il testo in sé. Gli spettacoli, inoltre, erano a rischio, in un’epoca in cui dominava la censura, tra morale politica ed etica religiosa: alle donne era proibito fare le attrici e i loro ruoli erano affidati ai maschi più giovani ma Shakespeare era, però, uno spirito libero ed è riuscito a superare i confini della censura elisabettiana per approdare alla realtà più vera.

La rivolta nella messa in scena vede le donne riappropriarsi del loro ruolo, interpretando anche quelli maschili, e ribaltando una realtà teatrale di cui si fanno nuove protagoniste.

Una stravagante, intensa, poetica lezione di teatro, in cui le opere di Shakespeare diventano spunto per affrontare in modo critico le tecniche dell’attore, ma anche per creare atmosfere in cui domina l’intimità e la coralità, il comico e il tragico, attraverso una collana di perle teatrali, da “Amleto” a “Sogno di una notte di mezza state”, da “La bisbetica domata” a “Romeo e Giulietta”, da “Macbeth” a “Otello”.

La regia ha rielaborato frammenti chiave delle opere, affidandoli a scene in cui dominano i corpi umani, dove le immagini shakespeariane si incontrano fra loro, creando suggestive e pittoresche azioni sceniche. Ne saranno interpreti 18 ragazzi, quasi tutti al primo debutto, e quasi tutti del Liceo “G.e Q. Sella” di Biella.



Scu.Te.R. (ScuolaTeatro Ragazzi) Festival 2026 è un'iniziativa che nasce dalla collaborazione fra Teatro Stabile di Biella, Assessorato Cultura di Vigliano Biellese e Liceo “G. e Q. Sella” di Biella. All'Erios, due spettacoli e due gruppi affiatati e capaci di trasformare uno scenario nudo in un circo surreale, in cui gli acrobati sono le emozioni.