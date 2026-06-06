A Pralungo consegna della Costituzione a due 18enni

Martedì 2 giugno, in occasione dell’80° anniversario della Costituzione Italiana, il comune di Pralungo ha dedicato alcuni momenti di riflessione ai valori fondamentali della Repubblica.

Così, nella sala consiliare del Municipio, sono stati letti alcuni articoli della Costituzione, simbolo dei principi di libertà, democrazia e partecipazione che ancora oggi guidano il nostro paese.

Non solo: nel corso della manifestazione si è tenuta la consegna delle copie della Costituzione a due ragazzi diciottenni del paese, come gesto simbolico di ingresso nella piena cittadinanza e di impegno verso la vita civile e democratica.