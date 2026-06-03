Piedicavallo, ecco il nuovo direttivo della Pro Loco: Gaia Coda Zabetta è la nuova presidente

Si è svolta venerdì 29 maggio l'assemblea dei soci della Pro Loco di Piedicavallo APS, chiamata a rinnovare il consiglio direttivo che guiderà l'associazione nei prossimi quattro anni.

Al termine delle operazioni di voto e della successiva distribuzione delle cariche, il nuovo consiglio direttivo risulta così composto: Gaia Coda Zabetta - presidente, Veronica Rosazza Prin - vicepresidente, Sabrina Norza Fabian - segretario, Paola Zorio - tesoriere. Completano il direttivo i consiglieri Silvio Balzaretti, Debora Rosazza Prin, Erica Martiner Testa, Annapaola Schibuola e Luciano Capacci.

«Accolgo con grande onore e senso di responsabilità la carica di presidente e ringrazio sinceramente tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia», dichiara Gaia Coda Zabetta, neo presidente, classe 2003. «Desidero inoltre ringraziare chi mi ha preceduto e ha contribuito, nel corso degli anni, a portare avanti la Pro Loco con impegno e dedizione, così come il direttivo, i soci e i volontari che mi affiancheranno in questo percorso. Il mio principale obiettivo per questo mandato sarà quello di creare un ponte tra le tradizioni e gli eventi del territorio e le nuove generazioni, non solo avvicinando i giovani alle tradizioni, ma anche le tradizioni ai giovani. Credo sia importante trovare nuovi modi per raccontare e valorizzare ciò che rende unico il nostro territorio, mantenendone vive l’identità e la storia. Mi piacerebbe contribuire a riportare vita e partecipazione nel paese anche nei periodi e nei luoghi meno frequentati, rendendo la bellezza e la varietà del nostro territorio sempre più accessibili e visibili a tutti. Affronto questo incarico con grande entusiasmo, rispetto, voglia di fare e un pizzico di innovazione, consapevole che i migliori risultati nascono sempre dalla collaborazione e dalla partecipazione della comunità».

Il nuovo direttivo si caratterizza per una significativa presenza femminile. Dopo aver guidato l'associazione nell'ultimo mandato, Veronica Rosazza Prin assume ora il ruolo di vicepresidente, garantendo continuità all'azione della Pro Loco. Sabrina Norza Fabian e Paola Zorio sono state riconfermate rispettivamente nelle cariche di segretario e tesoriere. Proseguono il loro impegno nel consiglio Debora Rosazza Prin, Erica Martiner Testa e Silvio Balzaretti mentre fanno il loro ingresso nel gruppo di lavoro Annapaola Schibuola e Luciano Capacci.

Con il rinnovo delle cariche si conclude inoltre un lungo percorso di impegno associativo di Sandro Mosca Siez, figura storica della Pro Loco, che dopo oltre vent'anni di attività lascia il quadro amministrativo dell'associazione. Nel corso degli anni ha ricoperto i ruoli di presidente e vice, contribuendo in maniera significativa alla crescita della realtà associativa e alla promozione del territorio.

«Desidero ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con me questi anni di lavoro, i volontari, i consiglieri e i soci che hanno sempre sostenuto le attività della Pro Loco. A Gaia auguro un quadriennio ricco di soddisfazioni, amicizia e appassionanti avventure», afferma Veronica Rosazza Prin, presidente uscente. «Le elezioni sono sempre un momento significativo nella vita di un’associazione, poiché portano nuova linfa, nuove idee e nuove energie. Sono certa che la nuova formazione saprà guidare l'associazione con entusiasmo, competenza e attenzione verso la nostra comunità».

Il primo impegno ufficiale ad attendere la Pro Loco di Piedicavallo è il tradizionale Torneo di Tarocchi. L’evento si tiene domenica 7 giugno, con iscrizioni a partire dalle 14 e apericena aperta a tutti a seguire.