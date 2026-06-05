A Campiglia si inaugura una mostra che racconta la Valle Cervo

Domenica 7 giugno, alle 17, si inaugura “Valle Cervo, appunti”, il progetto di Andrea Dalla Fontana e Nadia Azzoni ospitato nella cornice de La Bursch.

La mostra nasce da un attraversamento lento della Valle Cervo e si compone di sette grandi tavole in cui pittura, disegno e scrittura dialogano sullo stesso supporto. Al centro, gli acquerelli di Nadia Azzoni restituiscono atmosfere, luci e paesaggi della valle; ai margini, i disegni e gli appunti di Andrea Dalla Fontana raccolgono dettagli, incontri, architetture, frammenti di memoria e osservazioni nate lungo il cammino.

Un progetto che racconta la Valle Cervo non come semplice luogo da osservare, ma come territorio da abitare, ascoltare e attraversare, lasciando emergere storie, tracce e relazioni.

Alle 17 verrà presentato insieme agli artisti il progetto e il percorso che ha portato alla realizzazione delle opere. A seguire la visita della mostra. L’ingresso è gratuito.