Una fotografia scattata nel Biellese premiata e pubblicata da una rivista internazionale

Un riconoscimento internazionale per una fotografia realizzata nel Biellese. A ottenerlo è stata Stefania Grasso, insegnante di Scienze Naturali di Vercelli e appassionata di fotografia, la cui immagine scattata lungo il sentiero che conduce alla località Balma è stata premiata e pubblicata dalla rivista digitale Landscape Photography Magazine.

Lo scatto è stato inoltre selezionato per partecipare a una esposizione multimediale nell'ambito del Contest Forest, visitabile fino al 15 giugno.

"Sono onorata di aver contribuito a promuovere questo territorio così affascinante e suggestivo dal punto di vista fotografico a livello internazionale", commenta Stefania Grasso.

Il riconoscimento rappresenta una vetrina importante non solo per l'autrice, ma anche per il territorio biellese. Questo il link alla fotodescrizione

https://landscapephotographymagazine.com/balma-forest-piedmont-italy/