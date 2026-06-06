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Valli Mosso e Sessera | 06 giugno 2026, 15:20

Valdilana, un nuovo mezzo per i trasporti sociali a servizio del territorio

Valdilana, un nuovo mezzo per i trasporti sociali a servizio del territorio (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Valdilana, un nuovo mezzo per i trasporti sociali a servizio del territorio (foto dalla pagina Facebook di Comune di Valdilana)

Nel pomeriggio di giovedì 4 giugno, nella piazzetta di frazione Baltigati, nel comune di Valdilana, i volontari di Auser Il Sole Soprana si sono riuniti per inaugurare il nuovo veicolo destinato ai trasporti sociali.

L’acquisto è stato possibile grazie al contributo di privati, fondazioni e associazioni, oltre che alla disponibilità e sensibilità delle amministrazioni comunali di Valdilana e Curino, rappresentate rispettivamente dall’assessore Pradeep Ferla e dal vicesindaco Valter Fila Robattino.

La presenza dei presidenti di Auser Pray Chioso e Auser Valle Strona Bersano, assieme alla presidente provinciale Fausta Gallo, ha arricchito una manifestazione semplice ma significativa, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo momento per tutta la comunità.

Redazione g. c.

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