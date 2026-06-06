Valdilana, un nuovo mezzo per i trasporti sociali a servizio del territorio

Nel pomeriggio di giovedì 4 giugno, nella piazzetta di frazione Baltigati, nel comune di Valdilana, i volontari di Auser Il Sole Soprana si sono riuniti per inaugurare il nuovo veicolo destinato ai trasporti sociali.

L’acquisto è stato possibile grazie al contributo di privati, fondazioni e associazioni, oltre che alla disponibilità e sensibilità delle amministrazioni comunali di Valdilana e Curino, rappresentate rispettivamente dall’assessore Pradeep Ferla e dal vicesindaco Valter Fila Robattino.

La presenza dei presidenti di Auser Pray Chioso e Auser Valle Strona Bersano, assieme alla presidente provinciale Fausta Gallo, ha arricchito una manifestazione semplice ma significativa, che ha voluto sottolineare l’importanza di questo momento per tutta la comunità.