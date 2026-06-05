Dal Santuario di San Giovanni d’Andorno alla Casa Museo, ripartono le visite in alta Valle Cervo

Con l’arrivo dell’estate ripartono le visite culturali in alta Valle Cervo. Da domenica riaprono le cellule museali: il Museo della Soms (Società Operaia di Mutuo Soccorso) a Campiglia Cervo, la Casa Museo dell’alta Valle del Cervo a Rosazza e il Santuario di San Giovanni d’Andorno.
Sono tutte raggiungibili seguendo le indicazioni stradali per evitare il tratto di chiusura. L’apertura sarà tutte le domeniche pomeriggio fino alla fine di settembre; inoltre, dalle 14.30 alle 18.30, i visitatori verranno accolti dagli operatori della Rete Museale Biellese per le visite guidate alle strutture.