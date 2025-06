Leila Olimi nel fine settimana a Farini per la 3° e 4° prova del Campionato Italiano FOTO

Lo scorso 17 maggio, a Palombara Sabina, la giovane campionessa italiana Leila Olimi, classe 2010, ha regalato un’altra grande soddisfazione ai suoi sostenitori. In sella alla sua Beta 125 RR Racing, Leila ha conquistato una brillante vittoria nella prima giornata di gara della categoria femminile del Campionato Italiano. Nella seconda giornata, invece, è stata la reatina Sofia Pilati (MC Ammotora) a salire sul gradino più alto del podio, con Leila che ha comunque ottenuto un ottimo secondo posto. Ora le due atlete si trovano appaiate in classifica con 37 punti a testa, seguite da Athena Magliolo (MC Fuoringiro Savona), attualmente terza con 30 punti.

Il prossimo fine settimana le vedrà nuovamente in pista, questa volta a Farini (PC), dove si disputeranno la terza e la quarta prova del Campionato Italiano. L’evento è organizzato dal MC Chieve in collaborazione con il promoter OFFROAD PRO RACING.

Nel frattempo, sabato e domenica scorsi, Leila ha preso parte anche alle due prove del Trofeo interregionale Mario Ferrero, andate in scena a Cassano Magnago (VA) sotto la regia del MC Green Pistons. Anche in questa occasione, la giovane pilota biellese non ha deluso le aspettative: ha infatti vinto entrambe le giornate di gara nella categoria femminile, portandosi in testa alla classifica con punteggio pieno: 80 punti.