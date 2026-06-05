Memorial Ubertalli di Calcio a 7 tra scuole superiori: Itis è 1° con la squadra maschile e 2° con la femminile

Grandi soddisfazioni sportive per l’Itis al torneo di calcio a 7 “Memorial Ubertalli” tenutosi il 4 giugno 2026 al campo di corso 53° Fanteria di Biella tra le scuole superiori della provincia.

Quest’anno, per la prima volta, sono scese in campo anche delle compagini femminili e la rappresentativa Itis, composta da Vittoria Barbano, Elisa Gardini, Beatrice Ceria, Martina Falciani, Angelica Brusasca, Beatrice Valentino, Giorgia Pertel e Gaia Alberto si è classificata al secondo posto tra le ragazze, alle spalle del Liceo Scientifico Avogadro.

Ancor meglio ha fatto la squadra dei ragazzi, che si è aggiudicata il torneo nella categoria maschile precedendo il Liceo Avogadro ed il Classico. Ecco i nomi dei giovani vincitori: Dennis Caucino, Alessandro Giordano, Samuele Paudice, Andrea Cordera, Diego Chigioni, Leonardo D’Agostino, Andrea Ruotolo, Alessandro Gomar e Nicolò Caroli. Ad accompagnare le due formazioni Itis, i docenti di Scienze Motorie Valentina Cortella e Stefano Marrazzo.