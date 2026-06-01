Da cantiere a luogo del cuore, a Sagliano Micca partono i lavori del progetto Armonia+ FOTO

“Sono ufficialmente iniziati i lavori del progetto finanziato attraverso il Bando Armonia+, un intervento che rappresenta molto più di un'opera edilizia: rappresenta un investimento sulle persone, sulle relazioni e sul futuro della comunità di Sagliano Micca”. Lo rende noto l’amministrazione comunale.

Nei giorni scorsi, infatti, il cantiere ha preso forma e le prime attività operative hanno dato avvio a un percorso che porterà alla realizzazione di uno spazio pensato per favorire l'incontro, la socializzazione e il benessere dei cittadini, con una particolare attenzione verso la popolazione anziana. L'intervento nasce dalla volontà di creare un luogo accogliente, inclusivo e funzionale, capace di diventare un punto di riferimento per tutta la comunità. Un ambiente dove le persone possano ritrovarsi, condividere esperienze, combattere la solitudine e rafforzare quel senso di appartenenza che da sempre caratterizza Sagliano Micca.

“Quando si avviano lavori come questi – sottolinea il sindaco Alessandro Blotto – non si sta semplicemente costruendo una struttura. Si stanno creando opportunità, relazioni e servizi che avranno ricadute positive per molti anni. È un progetto che guarda ai nostri anziani, ma che sarà patrimonio di tutta la comunità”. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno del Bando Armonia+, strumento che valorizza interventi capaci di generare benessere sociale e migliorare la qualità della vita nei territori.

L'amministrazione comunale desidera rivolgere un sentito e caloroso ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che attraverso il Bando Armonia+ continua a dimostrare una straordinaria attenzione verso le comunità locali, sostenendo progetti capaci di trasformare idee e bisogni in opportunità concrete di crescita sociale. Grazie a questa sensibilità e a questo impegno, realtà come Sagliano Micca possono realizzare interventi che migliorano la qualità della vita delle persone e rafforzano il tessuto sociale del territorio. Dietro l'avvio del cantiere vi sono mesi di progettazione, collaborazione tra enti e ricerca di risorse, con l'obiettivo di trasformare un'idea in una concreta opportunità per il paese.

“Le linee tracciate sul terreno che oggi vediamo – aggiunge l'assessore Matteo Russo – sono il segno visibile di una visione che sta diventando realtà. Oggi osserviamo un cantiere. Domani vedremo uno spazio vivo, frequentato e utile, capace di generare incontro e comunità. È questo il significato più profondo dell'investimento che stiamo realizzando”. L'amministrazione comunale seguirà con attenzione l'avanzamento delle opere, informando costantemente la cittadinanza sugli sviluppi del progetto.