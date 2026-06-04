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Biella, i Vigili del Fuoco fanno &quot;lezione&quot; agli studenti del Gae Aulenti
Biella, i Vigili del Fuoco fanno "lezione" agli studenti del Gae Aulenti
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Newsbiella Young | 04 giugno 2026, 16:00

Biella, i Vigili del Fuoco fanno "lezione" agli studenti del Gae Aulenti

Biella, i Vigili del Fuoco fanno &quot;lezione&quot; agli studenti del Gae Aulenti

Biella, i Vigili del Fuoco fanno "lezione" agli studenti del Gae Aulenti

Nella mattinata di giovedì 28 maggio i Vigili del Fuoco di Biella hanno tenuto, nell'arco della mattinata, tre sessioni formative ed informative agli studenti del Gae Aulenti volte a coinvolgere e stimolare i ragazzi ad avere un approccio attivo e attento a possibili situazioni di emergenza antincendio in luoghi scolastici, di lavoro e di svago. 

Gli studenti sono stati coinvolti puntualizzando l'attenzione sull'importanza della collaborazione nell'ambito di situazioni di pericolo, con l'ausilio di immagini e video e l'importanza di conoscere i luoghi che si frequentano, con particolare riguardo ai percorsi ed alle uscite di emergenza e la collocazione dei presidi antincendio.

La mattina è stata il risultato di una iniziativa fortemente richiesta e voluta dall'Istituto Scolastico Gae Aulenti e accolta con favore dal Comando dei Vigili del Fuoco di Biella. 

Al termine dell'evento, vista la buona riuscita e la risposta degli studenti, l'Istituto ha manifestato di voler ripetere l'esperienza coinvolgendo ulteriori classi, pertanto con l'inizio del futuro anno scolastico si ripeteranno ulteriori mattinate di incontri informativi.

Redazione g. c.

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