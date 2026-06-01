Vigliano, anche i piccoli del nido vanno in gita: tappa al Parco Reda con le famiglie

Tanto desiderata, quanto partecipata e apprezzata, la gita annuale dell'asilo nido: sabato 23 maggio le famiglie dei piccoli frequentanti il nido di Vigliano Biellese si sono recate al Parco Reda, in località Valle Mosso, a Valdilana, per vivere insieme una giornata all’insegna della natura, della condivisione e delle relazioni.

Dopo una breve camminata immersa nel verde, le famiglie con i bambini e le educatrici ha raggiunto il parco per la visita guidata, tra angoli suggestivi e scenari quasi fiabeschi. I bambini, accompagnati dagli adulti hanno potuto esplorare casette incantate, curiosare tra libri a disposizione e scoprire tante piantine di fragole, in un percorso pensato per stimolare meraviglia e curiosità.

La giornata è poi proseguita con un pic-nic condiviso: un'occasione semplice ma preziosa per stare insieme in modo spontaneo e sereno. La gita annuale rappresenta un'occasione importante per rafforzare e consolidare il rapporto di fiducia tra il servizio di asilo nido e le famiglie degli utenti: un tempo di qualità, fuori dal contesto quotidiano in cui troppo spesso i ritmi serrati non aiutano i genitori a rilassarsi. In gita, gioco, allegria e le canzoni cantate tutti insieme hanno reso ancora più calorosa l'atmosfera!