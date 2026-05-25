Biella, la classe 4 B Mecc dell’Itis in visita al Comando provinciale dei Carabinieri

Si è svolta nei giorni scorsi, nell’ambito di un progetto di Educazione civica, l’uscita didattica della 4 B Meccanici presso il Comando provinciale dei Carabinieri.

Accolti dal Comandante del Reparto Operativo, Ten. Col. Vitantonio Sisto, i ragazzi hanno potuto osservare il gabinetto dattiloscopico e, sotto la guida dell’alto ufficiale, comprendere finalità e funzionamento delle varie tecnologie a servizio delle indagini: dal rilevamento delle impronte digitali, al fotosegnalamento, all’importanza del DNA per risalire agli autori di atti criminosi.

Il Ten. Col. Sisto ha poi spiegato agli allievi il funzionamento del NUE 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze) e l’attività della Centrale operativa dei Carabinieri “cuore pulsante del pronto intervento sul territorio, dove esperti operatori gestiscono h 24 le emergenze e coordinano l’uscita di pattuglie tanto del Nucleo radiomobile quanto delle Stazioni.”

Al termine dell’incontro, dopo una panoramica completa delle attività che quotidianamente i Carabinieri prestano in favore del cittadino, vi è stato spazio per le molte domande giunte dagli studenti, alle quali il Ten. Col. Sisto ha risposto con dovizia di particolari; tra le richieste più gettonate, i percorsi per divenire Carabiniere, le investigazioni scientifiche e l’attività del RIS, le modalità per accedere al Gruppo sportivo Carabinieri.