LaMiaBiella, premiati gli studenti che hanno raccontato il territorio attraverso fotografia e parole FOTO

Si è svolta il 21 maggio, presso la sede di Fondazione BIellezza, la cerimonia di premiazione del concorso #LaMiaBiella, promosso dalla Fondazione Clelio Angelino ETS in collaborazione con Fondazione BIellezza e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. All’iniziativa hanno partecipato studenti dell’ITIS Q. Sella, dell’IIS Gae Aulenti, del Liceo Q. Sella e dell’IIS E. Bona, chiamati a raccontare il Biellese attraverso fotografia e testo, con uno sguardo personale, contemporaneo e consapevole.

Il concorso è nato dall’idea di proporre ai ragazzi un modo diverso di osservare il territorio: non solo come spazio geografico, ma come insieme di luoghi, persone, gesti, relazioni e storie. Attraverso fotografia, scrittura, grafica e linguaggi digitali, gli studenti hanno trasformato l’osservazione in racconto, dando voce a una Biella viva, quotidiana, solidale e capace di generare valore.

La premiazione ha rappresentato un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto, valorizzando il ruolo della scuola, degli insegnanti, della giuria e degli enti promotori in un percorso che ha unito creatività, cittadinanza attiva e competenze comunicative. La giuria era composta da Piero Stratta per Fondazione Clelio Angelino ETS, Federico Amato, Chiara Marcandino, giornalista, Stefano Ceretti, fotografo, e Nicola Miccichè, responsabile comunicazione della Fondazione Clelio Angelino ETS.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Renata Zegna Schneider, presidente della Fondazione Clelio Angelino ETS, che ha ricordato i progetti della Fondazione a favore dei pazienti ematooncologici e delle loro famiglie, e Paolo Zegna, presidente di Fondazione BIellezza, che ha sottolineato il valore del territorio come risorsa educativa, culturale e professionale per le nuove generazioni. I premi principali, offerti da Fondazione BIellezza, consistono in esperienze legate al territorio, tra cui una notte in rifugio presso l’Oasi Zegna, una notte in Star Box e altre esperienze alpigiane. Si ringraziano inoltre Ottica Longhi, Pellicceria Stratta, Libreria Il Libro e Libreria Robin per aver contribuito con ulteriori premi dedicati agli studenti. La cerimonia ha concluso un percorso che ha messo al centro lo sguardo dei ragazzi e la capacità della fotografia di diventare non solo espressione artistica, ma anche strumento di educazione, consapevolezza e partecipazione.