Alberghiero di Cavaglià, esami finali per gli studenti del Gae Aulenti FOTO

La sede di Cavaglià dell’IIS Gae Aulenti ha concluso gli esami pratici martedì 26 maggio 2026, con una giornata all’insegna della professionalità e dell’emozione.

Gli allievi della professoressa Annika Garutti hanno curato un allestimento elegante e strutturato, in linea con i colori e le tendenze attuali del banqueting. Come filo conduttore è stato scelto l’Albero della Vita, richiamato nei segnaposto, nell’immagine della carta menù, nei sottobottiglia e nel cadeau finale: un sottobicchiere in legno con l’Albero della Vita e una boccetta contenente polvere di Baobab, ricavata dall’albero centenario e nota per le sue proprietà benefiche.

Dopo l’esame di bar e l’allestimento della sala, gli studenti hanno completato il servizio appetizers creando un drink dedicato alla giornata, chiamato “Futuro”, con la polvere di Baobab come ingrediente principale.

Con un servizio accurato, gli allievi hanno valorizzato i piatti preparati dai ragazzi di cucina. Gli studenti del professor Andrea Botalla hanno proposto agli ospiti un menù completo, dall’antipasto al dessert.

Per completare la giornata, gli allievi della professoressa Garutti hanno scelto di servire i vini Eva Patch della Cantina Bio Orsogna d’Abruzzo. L’acquisto di questi vini contribuisce a finanziare l’attività dei centri antiviolenza dell’Associazione Dafne, che accompagnano le donne vittime di violenza di genere nel loro percorso di rinascita, offrendo opportunità di lavoro e tirocini in ambienti protetti.

La commissione inviata dalla Regione Piemonte ha apprezzato ogni dettaglio. Erano presenti Marco Russo, esperto del mondo del lavoro, e Maria Di Quattro, presidente della commissione.

La giornata si è conclusa con i saluti finali della dirigente scolastica Marialuisa Martinelli, presente all’iniziativa.