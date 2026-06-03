Incontri con gli studenti di Pray, Coggiola e Crevacuore: focus su dipendenze e nuove tecnologie

Si è concluso con grande partecipazione il progetto promosso da Avis Coggiola ODV in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pray, dedicato al tema “Le dipendenze: sostanze, comportamenti e nuove tecnologie. Segnali per riconoscerle e affrontarle”.

Il percorso è stato inaugurato il 23 aprile con una serata aperta a ragazzi, adulti e insegnanti presso la scuola secondaria di primo grado di Crevacuore, che ha registrato un’ampia presenza di pubblico e un forte interesse da parte della comunità.

A seguire, nei giorni 19 e 21 maggio, si sono svolti tre incontri in classe rivolti agli studenti delle classi terze delle scuole medie di Pray, Crevacuore e Coggiola.

Tutti gli appuntamenti sono stati condotti dalla dottoressa Rosella Giuliani, medico di medicina generale che ha operato sul territorio per 35 anni, portando la sua esperienza professionale e umana in un dialogo diretto con i giovani.

Durante gli incontri si è parlato di dipendenze da sostanze e dipendenze comportamentali, con particolare attenzione ai segnali da riconoscere, ai fattori di rischio e al ruolo delle nuove tecnologie. I ragazzi hanno partecipato con curiosità, ponendo domande e condividendo riflessioni, segno di un reale bisogno di confronto su temi che li riguardano da vicino.

Il progetto ha rappresentato un importante occasione di prevenzione, informazione e collaborazione tra scuola, famiglie e associazioni del territorio, confermando l’impegno di Avis Coggiola ODV nella promozione della salute e del benessere della comunità.