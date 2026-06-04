Banca del Tempo Sociale – Legami oltre le Differenze: in Provincia di Biella il momento conclusivo

Oggi pomeriggio, giovedì 4 giugno, presso la Sala Consiglio della Provincia di Biella, si è svolto il momento conclusivo del progetto “Banca del Tempo Sociale – Legami oltre le Differenze”: il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo ha consegnato ai partecipanti delle Gift card del valore di 250 euro da spendere in attività culturali, come riconoscimento dell’impegno e della responsabilità dimostrati nell’organizzazione e nella partecipazione alle attività.

L’iniziativa coinvolge attualmente tutti gli Istituti di Istruzione Superiore di secondo grado della Provincia di Biella, tra cui: IIS Gae Aulenti, ITIS Q. Sella, IIS E. Bona, Liceo G. e Q. Sella, Liceo A. Avogadro, Liceo del Cossatese e Valle Strona e Big Pictures Learning. Quest’anno, hanno preso parte al progetto 90 studenti, delle classi terze, quarte e quinte. Complessivamente, nei 4 anni di attività del progetto, i partecipanti sono stati 235.

Il progetto è finanziato dalla Provincia di Biella e dell’Associazione I Bambini delle Fate Onlus (impresa sociale dedicata a sostenere percorsi di inclusione sociale per l’autismo e la disabilità), supportato da imprenditori e imprenditrici locali, e mira a promuovere, favorire e incentivare momenti di inclusione sociale, scolastica e di socializzazione tra ragazze e ragazzi con disabilità e i loro coetanei. L’obiettivo è ridurre i fattori di rischio legati all’isolamento e alla dispersione scolastica, stimolare lo sviluppo personale e migliorare la qualità di vita, gli apprendimenti e l’inclusione, creando così un ambiente più equo e solidale per tutti. Le attività sono coordinate dalla Cooperativa Sociale di Solidarietà Domus Laetitiae, in collaborazione con le associazioni A.gen.da., ANGSA e la cooperativa Big Picture Learning.

Questo percorso, attraverso attività svolte in autonomia dai vari gruppi di studenti e uscite in orario extrascolastico, ha offerto a giovani con disabilità un’opportunità concreta di socializzazione, che il progetto ha saputo facilitare e rendere accessibile. Ha inoltre generato un beneficio collettivo, poiché ha contribuito ad accrescere la sensibilità dei coetanei nei confronti di chi, fino ad ora, si trovava in situazione di svantaggio, promuovendo inclusività e consapevolezza.

Nel corso dell’anno, i ragazzi hanno partecipato a numerose attività, tra cui colazioni, cene, merende, passeggiate, giochi di gruppo e da tavolo, momenti nei centri di aggregazione, a casa dei compagni, picnic, mostre, compleanni, bowling e studio in biblioteca. Tra le esperienze più significative e particolarmente apprezzate, la partecipazione di un gruppo a una partita di basket a Milano e gli eventi aggregativi, come la cena di Natale e l'incontro al Cinema Verdi, che hanno gettato le basi per amicizie durature anche al di fuori del progetto. Un percorso che proseguirà anche durante l’estate, con ulteriori occasioni di incontro già programmate.

“Gli Uffici della Provincia di Biella, che ringrazio, portano avanti da anni questo importante progetto in cui Istituzioni e Associazioni locali lavorano insieme per promuovere inclusione sociale e uguaglianza di opportunità - commenta Ramella Pralungo - Gli aspetti positivi di questo progetto sono tanti e davvero importanti: aiutano concretamente a creare una rete di supporto per i ragazzi e le ragazze con disabilità, favorendo nuove amicizie che fanno bene al cuore. È bello vedere come tutto ciò possa dare loro più autonomia e fiducia. E poi, non c’è niente di più bello per i genitori che vedere i propri figli uscire con i coetanei, vivere appieno la propria età e affrontare esperienze che prima sembravano inarrivabili. Il ringraziamento più grande, quindi, va a tutte le giovani e i giovani partecipanti, grazie per la vostra voglia e sensibilità con cui avete scelto di mettervi in gioco”.

La Provincia di Biella desidera esprimere i propri sinceri ringraziamenti ai partecipanti per aver accolto con entusiasmo questa opportunità, così come a tutti i Partner che hanno collaborato con impegno per il successo di questo progetto.