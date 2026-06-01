A Candelo rivive la magia della Freccia Nera, piazza Castello si riempie anche di giovani. Gelone: “Esperimento riuscito”

“Una bella serata tra ricordi e tecnologia. Un esperimento riuscito, grazie al contributo di Fondazione CRB con un progetto culturale ideato e realizzato dal Comune. Fare promozione turistica e culturale per noi significa anche questo, cercando di innovare e migliorare sempre, senza fermarsi mai”.

Queste le parole del sindaco di Candelo Paolo Gelone, a conclusione della serata dedicata alla Freccia Nera, andata in scena venerdì 29 maggio, in piazza Castello, alla presenza di molte persone. Un via vai continuo di generazioni diverse per una serata fatta di ricordi e sorprese che ha visto il borgo medievale protagonista di alcune delle scene più iconiche dello sceneggiato che, alla fine degli anni '60, ha portato Candelo nelle case di milioni di persone.

Il tutto realizzato con un telo posizionato sugli spalti dove si è potuto ammirare le immagini che hanno fatto la storia della televisione. “Candelesi che ricordavano perfettamente quelle musiche e quelle scene, ricordi impressi nei nostri cuori – sottolinea Gelone - Passanti incuriositi che si fermavano a guardare. Visitatori venuti appositamente per rivivere quei momenti. Giovani che canticchiavano la sigla, che non avevano mai sentito e che, nei giorni scorsi, l’hanno scoperta per la prima volta. E altri ancora che raccontavano di aver conosciuto gli attori o fatto da comparsa”.