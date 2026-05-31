Luca Stecchi premiato al Premio Internazionale di Poesia e Letteratura "Ascoltando i Silenzi del Mare"dell'Isola d'Elba FOTO

Luca Stecchi premiato al Premio Internazionale di Poesia e Letteratura "Ascoltando i Silenzi del Mare"dell'Isola d'Elba

Con grande emozione, lo scrittore e poeta Luca Stecchi ha ricevuto presso la propria abitazione il prestigioso riconoscimento conferito nell'ambito del Premio Internazionale di Poesia e Letteratura "Ascoltando i Silenzi del Mare" – IX Edizione, svoltosi il 23 maggio 2026 presso il Palazzo dei Congressi dell'Isola d'Elba.

Il premio rappresenta un importante attestato di stima per il percorso letterario dell'autore e per il valore della sua opera Diamante, che ha saputo distinguersi per l'intensità dei contenuti e la profondità delle riflessioni proposte.

Stecchi ha voluto esprimere il proprio più sincero ringraziamento alla Presidente di Giuria, Marina Pratici, al Presidente del Premio, Giovanni Ronzoni, e a tutti i componenti della giuria per l'attenzione, la sensibilità e l'apprezzamento dimostrati nei confronti del suo lavoro letterario.

«Ricevere questo riconoscimento per il libro Diamante rappresenta per me un motivo di grande orgoglio e una preziosa gratificazione per il lavoro svolto. Un premio che mi incoraggia a continuare il mio percorso letterario con rinnovata passione e dedizione», ha dichiarato l'autore.

L'opera Diamante si presenta come un intenso viaggio tra emozioni, memoria, sofferenza e rinascita. Nell'introduzione, Susanna Messaggio descrive il libro come un percorso intimo capace di accompagnare il lettore attraverso temi complessi quali la malattia, la guerra e la rinascita spirituale, offrendo spunti di riflessione e momenti di autentica speranza.

La prefazione, firmata da Barbara Greggio, sottolinea invece il valore della poesia di Stecchi nel contesto contemporaneo, definendola una vera e propria "galassia di emozioni", nella quale ogni verso diventa frammento di vita e occasione di introspezione, capace di suscitare nuove consapevolezze e suggestioni.

Il volume si avvale inoltre del prezioso contributo della dottoressa Laura Rognone per l'editing editoriale, delle fotografie realizzate dal fotografo Paolo Canatone e dei disegni originali dell'artista Serena Muscas, elementi che arricchiscono ulteriormente il progetto culturale e artistico dell'opera.

Questo nuovo riconoscimento si inserisce in un percorso letterario costellato da importanti attestati di stima. Il premio ricevuto per Diamante segue infatti il prestigioso Premio della Critica ottenuto a Carrara per l'opera Raccolta di Pensieri e il Premio alla Carriera "Omaggio a Pier Paolo Pasolini", conferito a Roma lo scorso mese in riconoscimento dell'impegno culturale e artistico dell'autore.

Tre importanti traguardi che testimoniano la crescita e la maturazione del percorso poetico e letterario di Luca Stecchi, confermando l'apprezzamento della critica e degli ambienti culturali nei confronti di una scrittura autentica, capace di trasformare emozioni, esperienze e riflessioni in un messaggio universale che continua a raggiungere e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Con questo ulteriore successo, Luca Stecchi consolida la propria presenza nel panorama letterario contemporaneo, proseguendo un cammino artistico caratterizzato da sensibilità, profondità umana e costante ricerca espressiva, qualità che emergono con forza nelle sue opere e che continuano a conquistare il favore di lettori, critici e giurie letterarie.

