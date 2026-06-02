Auto in panne vicino al passaggio a livello a Valdengo, i Carabinieri fanno viabilità

Disagi alla circolazione nel tardo pomeriggio di ieri lunedì 1 giugno a Valdengo, dove un'auto è rimasta in panne nei pressi del passaggio a livello.

L'allarme è scattato intorno alle 16.50, quando una donna residente a Biella, classe 1977, ha contattato il numero unico di emergenza 112 segnalando un problema a una ruota della propria Nissan. Il veicolo non era più in grado di proseguire la marcia ed era fermo, ma si trovava in una posizione che creava intralcio alla circolazione.

La conducente aveva già richiesto l'intervento di un carroattrezzi, ma è stato comunque domandato il supporto dei Carabinieri per garantire la sicurezza della viabilità in attesa della rimozione del mezzo.

Sul posto sono stati inviati i militari della stazione di Candelo. Nel frattempo una pattuglia dei Carabinieri di Bioglio, che si trovava nelle vicinanze, si è fermata per prestare assistenza e gestire la situazione.

Poco dopo il carroattrezzi ha raggiunto il luogo dell'intervento e ha provveduto al recupero del veicolo. La viabilità è tornata regolare intorno alle 17.30. Non si registrano feriti.