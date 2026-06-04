Castagni da frutto nel Biellese, al via il censimento delle cultivar locali

A partire dalla settimana dell’8 giugno e fino al 13 luglio, l’Associazione Biellese del Castagno avvierà un censimento dei castagni da frutto presenti nel Biellese, in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino e con DocBi.

L’attività rientra nel tirocinio dello studente biellese Giacomo Corda, che si occuperà di individuare il maggior numero possibile di cultivar, castagni innestati, ed esemplari di particolare interesse.

Per ogni pianta sarà compilata una scheda tecnica agronomica con posizione, fotografia, possibile nome varietale e valutazione dello stato vegetativo. Il lavoro si inserisce nel percorso avviato da anni da ABC per ottenere un quadro più preciso della situazione castanicola locale e potrà costituire la base per un futuro progetto di recupero e identificazione, anche tramite analisi del DNA, delle cultivar biellesi.