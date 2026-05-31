Valdilana, al via “Diventare Adulti”: focus sulla prima casa e l’abitare

Ha preso il via il percorso “Diventare Adulti”, un ciclo di incontri pensato nell’ambito delle Politiche Giovanili del Comune di Valdilana e ideato direttamente dai ragazzi, con l’obiettivo di affrontare in modo pratico alcune delle principali sfide della vita adulta.

La prima serata è stata dedicata al tema dell’abitare, uno degli aspetti più sentiti da chi si prepara a lasciare la casa dei genitori o a gestire in autonomia una nuova sistemazione.

Durante l’incontro si è parlato di ricerca di un’abitazione in affitto, funzionamento dei contratti, gestione delle spese, cauzioni e utenze, oltre a diritti, doveri e consigli utili per evitare problemi e affrontare con maggiore consapevolezza il mondo della casa.

Il progetto nasce dalle domande e dalle esigenze concrete dei giovani del territorio, che hanno contribuito a costruire il percorso partendo dalle proprie esperienze e dai dubbi più comuni legati all’ingresso nella vita indipendente.

L’incontro si è svolto venerdì 29 maggio presso il Cerino Zegna e ha visto la partecipazione dell’ingegner Giorgia Alessandra Bortolan, che ha guidato la serata con chiarezza e disponibilità, offrendo strumenti pratici e risposte ai numerosi quesiti emersi.