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Camera approva in prima lettura la Legge Pichetto sul nucleare sostenibile
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ATTUALITÀ | 04 giugno 2026, 13:00

Camera approva in prima lettura la Legge Pichetto sul nucleare sostenibile

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Camera approva in prima lettura la Legge Pichetto sul nucleare sostenibile

“Con l'approvazione alla Camera della legge delega sul nucleare sostenibile compiamo un passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Oggi abbiamo iniziato a porre le condizioni affinché il Paese sia pronto ad adottare il nucleare sostenibile quando le nuove tecnologie, alle quali puntiamo, saranno mature e disponibili all'inizio del prossimo decennio". A dichiararlo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.

E aggiunge: "Il nucleare sostenibile significa più sicurezza energetica, più decarbonizzazione, più indipendenza. In un mondo in cui la domanda di energia è destinata a crescere rapidamente, anche per effetto dell'intelligenza artificiale, dei data center, dell’elettrificazione industriale e civile, chi sarà in grado di produrre energia sarà più libero, più forte e più sicuro".
 

"Vogliamo un'Italia meno dipendente dall'estero, con energia più accessibile per famiglie e imprese - sottolinea il ministro - La bolletta arriva indistintamente nelle case e nelle imprese di tutti gli italiani. Per questo il nucleare non è una bandiera politica o ecologica: è uno strumento da valutare con serietà, fiducia nella ricerca e responsabilità verso le prossime generazioni. Questa è una scelta di concretezza, non di ideologia.  Una scelta di Libertà. Più sicurezza energetica, più indipendenza, più Italia”.

Redazione g. c.

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