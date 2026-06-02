Festa della Repubblica: Youth4Climate tra le iniziative protagoniste del documentario Rai “Ne Parliamo con il Presidente”

Roma, 2 giugno 2026 - Youth4Climate, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata dal Centro di Roma del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo è stata selezionata da Rai come una delle esperienze raccontate nel documentario “Ne Parliamo con il Presidente”, in onda martedì 2 giugno alle 18.50 su Rai 1 in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana.

Il documentario ripercorre gli ottant’anni della Repubblica e guarda alle sfide dei prossimi decenni in conversazione con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al centro del racconto temi cruciali per il futuro delle nuove generazioni: partecipazione democratica, cambiamento climatico, innovazione, intelligenza artificiale, geopolitica e spazio.

La presenza di Youth4Climate nel documentario rappresenta un riconoscimento del valore dell’impegno dei giovani nella costruzione di soluzioni concrete per affrontare la crisi climatica e contribuire allo sviluppo sostenibile e del MASE nel sostenerli attivamente.

L’iniziativa, nata dalla co-presidenza Italiana della COP26, sostiene giovani innovatori e innovatrici di tutto il mondo attraverso finanziamenti, formazione, visibilità e opportunità di networking, promuovendo una partecipazione sempre più significativa delle nuove generazioni all’azione climatica e ambientale globale.

“Siamo orgogliosi che Youth4Climate sia stata scelta da Rai tra le iniziative che raccontano il contributo delle nuove generazioni al futuro del Paese e del pianeta», dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. “Dal suo avvio, Youth4Climate ha sostenuto centinaia di giovani provenienti da decine di Paesi, contribuendo alla realizzazione di progetti innovativi nei settori dell’energia pulita, della resilienza climatica, della sostenibilità urbana, dell’agricoltura e della tutela degli ecosistemi”.

Maggiori informazioni su Youth4Climate e su UNDP Rome Centre for Climate Action and Energy Transition.