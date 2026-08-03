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CRONACA | 03 agosto 2026, 10:40

Villanova Biellese, perde il controllo dell'auto in rotonda e finisce fuori strada

Grosso spavento per un 86enne alla guida, uscito illeso dall'incidente.

Villanova Biellese, perde il controllo dell'auto in rotonda e finisce fuori strada (foto di repertorio)

Villanova Biellese, perde il controllo dell'auto in rotonda e finisce fuori strada (foto di repertorio)

Esce di strada con l’auto ma resta indenne. È quanto accaduto ad un uomo di 86 anni, rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo. 

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 2 agosto, nel comune di Villanova Biellese. Stando alle prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe perso il controllo del mezzo all’interno di una rotonda e avrebbe terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata. Fortunatamente non sarebbe rimasto ferito. 

In seguito il veicolo è stato rimosso, alla presenza dei Carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.

g. c.

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