Villanova Biellese, perde il controllo dell'auto in rotonda e finisce fuori strada

Esce di strada con l’auto ma resta indenne. È quanto accaduto ad un uomo di 86 anni, rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo.

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 2 agosto, nel comune di Villanova Biellese. Stando alle prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe perso il controllo del mezzo all’interno di una rotonda e avrebbe terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata. Fortunatamente non sarebbe rimasto ferito.

In seguito il veicolo è stato rimosso, alla presenza dei Carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.