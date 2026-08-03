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CRONACA | 03 agosto 2026, 11:00

Soccorsi a Tollegno, uomo ferito dopo una caduta in monopattino

Il fatto è avvenuto ieri sera, sul posto 118 e Carabinieri.

Soccorsi a Tollegno, uomo ferito dopo una caduta in monopattino (foto di repertorio)

Soccorsi a Tollegno, uomo ferito dopo una caduta in monopattino (foto di repertorio)

Non sarebbero gravi le condizioni di salute dell’uomo di 38 anni rimasto ferito in un incidente stradale autonomo. Il fatto è avvenuto nella prima serata di ieri, 2 agosto, in via Martiri della Libertà, nel comune di Tollegno. 

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto a terra con il suo monopattino per cause al vaglio delle forze dell’ordine. In seguito, è stato soccorso sul posto dal personale sanitario del 118, poi trasportato in ospedale per le cure del caso. 

Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell’accaduto.

g. c.

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