Soccorsi a Tollegno, uomo ferito dopo una caduta in monopattino

Non sarebbero gravi le condizioni di salute dell’uomo di 38 anni rimasto ferito in un incidente stradale autonomo. Il fatto è avvenuto nella prima serata di ieri, 2 agosto, in via Martiri della Libertà, nel comune di Tollegno.
Dalle prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe caduto a terra con il suo monopattino per cause al vaglio delle forze dell’ordine. In seguito, è stato soccorso sul posto dal personale sanitario del 118, poi trasportato in ospedale per le cure del caso.
Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che accerteranno la dinamica dell’accaduto.