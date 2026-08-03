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Running e Trail | 03 agosto 2026, 11:20

Itinerari Sospesi, doppio appuntamento a Piedicavallo alla scoperta di borghi e antichi sentieri

Itinerari Sospesi, doppio appuntamento a Piedicavallo alla scoperta di borghi e antichi sentieri (foto di repertorio)

Itinerari Sospesi, doppio appuntamento a Piedicavallo alla scoperta di borghi e antichi sentieri (foto di repertorio)

Doppio appuntamento da non perdere per gli appassionati di montagna. Oggi e venerdì, 7 agosto, si terrà il nuovo appuntamento di Itinerari Sospesi con la guida Leonardo Jon Scotta. 

Si affronterà un percorso da anello di circa 2 ore tra borghi e antichi sentieri, con un passaggio anche dal nuovo ponte di Fontanamora. Si consiglia di indossare scarpe da trekking e abbigliamento comodo, oltre a munirsi di acqua. Il ritrovo è alle 14 al Parco Ravere. È un cammino adatto a grandi e piccoli. 

Per informazioni: 338.7263247.

g. c.

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