Itinerari Sospesi, doppio appuntamento a Piedicavallo alla scoperta di borghi e antichi sentieri

Doppio appuntamento da non perdere per gli appassionati di montagna. Oggi e venerdì, 7 agosto, si terrà il nuovo appuntamento di Itinerari Sospesi con la guida Leonardo Jon Scotta.

Si affronterà un percorso da anello di circa 2 ore tra borghi e antichi sentieri, con un passaggio anche dal nuovo ponte di Fontanamora. Si consiglia di indossare scarpe da trekking e abbigliamento comodo, oltre a munirsi di acqua. Il ritrovo è alle 14 al Parco Ravere. È un cammino adatto a grandi e piccoli.

Per informazioni: 338.7263247.