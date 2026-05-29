Biella 4 Racing, 19 equipaggi al via del Revival Rally Lana

Vecchie conoscenze, graditi ritorni e nuovi volti per Biella 4 Racing al Revival Rally Lana, manifestazione dedicata alla storica gara laniera.

Il Revival Rally Lana, giunto alla quarta edizione e nato per celebrare la gara disputata nel 1976, conferma anche quest’anno il suo richiamo tra partecipanti e pubblico. In un evento improntato alla festa e al divertimento, non mancheranno i portacolori di Biella 4 Racing, presenti con una rappresentanza particolarmente numerosa.

Saranno 19 gli equipaggi B4R che partiranno da Piazza Vittorio Veneto, a Biella, con lo start della prima vettura previsto alle 19 di sabato 30 maggio. Il rientro è in programma dalle 3 di domenica 31 maggio. Nel mezzo, quasi 250 km di percorso, con gli immancabili pressostati a dare alla manifestazione anche un tocco di sfida.

“Il Revival attira sempre molti partecipanti – raccontano gli esponenti di Biella 4 Racing – e naturalmente non potevano mancare i nostri portacolori, che hanno risposto in gran numero. Avremo 19 equipaggi al via: per noi è il record assoluto nelle quattro edizioni fin qui svolte, a dimostrazione, ancora una volta, che il buon lavoro e la serietà della nostra piccola realtà portano frutti”.

Un risultato che assume un significato particolare. “Ancora di più se consideriamo che accade proprio nell’anno in cui festeggiamo il nostro decimo anno di attività. Oltre a volti ben noti e attivi della Scuderia, avremo graditi ritorni di appassionati che, per vari motivi, possono frequentare poco le competizioni, ma quando lo fanno scelgono di farlo con noi, senza dimenticare chi sarà al via per la prima volta”.

In ordine sparso e casuale, saranno al via Florio-Raniero su Ford Fiesta Mk1, Longhi-Riscatti su Volkswagen Maggiolino, Voltarel-Gobetti su Toyota Celica, Rossetta-Rossetta su Autobianchi A112 Elegant, Bergamini-Delmastro su Hyundai i20 N, Garizio-Straforini su Hyundai i30 N, Salaorni-Colongo su Subaru Impreza GT Rally Look, Didonè-Vaudano su Lancia Fulvia Coupé, Raniero-Bona su Autobianchi A112 Abarth, Alessandra-Bracco su Lancia Delta Evo, Barbieri-Zanassi su Lancia Fulvia 1.3s, Canepa-Viale su Lancia Fulvia 1.3s, Destro-Mantoan su Subaru Impreza STi, Gilardino-Rosso su Autobianchi A112 Abarth, Meante-Sità su Fiat Panda 4x4, Coda-Pozza su Renault Clio, Vanacore-Vanacore su Fiat Grande Punto Abarth, Aimone-Comella su Fiat Grande Punto Abarth e Di Leo-Porta su Lancia Delta 1.3.