Biella, rifacimento della segnaletica negli stalli blu

La BI PARK nei prossimi giorni provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale negli stalli blu di cui è concessionaria in diverse vie cittadine.

Nel dettaglio, dalle ore 8,00 alle 18,00 del 15,06,2026 e dalle 8,00 alle 18,00 del 16,06,2026 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto veicoli al seguito dei lavori lungo via Lamarmora, via A. Moro, via Losana, via Volpi, via G. di Valdengo , via XX Settembre, via Palazzo di Giustizia, viale Matteotti , via Marconi, via Vercelli, piazza Cantono, piazza S. G. Bosco e in piazza Martiri.