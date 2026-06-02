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Biella | 02 giugno 2026, 07:00

Biella, rifacimento della segnaletica negli stalli blu

Biella, rifacimento della segnaletica negli stalli blu

Biella, rifacimento della segnaletica negli stalli blu

La BI PARK nei prossimi giorni provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale negli stalli blu di cui è concessionaria in diverse vie cittadine.

Nel dettaglio, dalle ore 8,00 alle 18,00 del 15,06,2026 e dalle 8,00 alle 18,00 del 16,06,2026 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata eccetto veicoli al seguito dei lavori lungo via Lamarmora, via A. Moro, via Losana, via Volpi, via G. di Valdengo , via XX Settembre, via Palazzo di Giustizia, viale Matteotti , via Marconi, via Vercelli, piazza Cantono, piazza S. G. Bosco  e in piazza Martiri.

s.zo.

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