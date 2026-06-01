A Gaglianico l'Associazione Musicale Puccini e la banda Rossini in concerto per il 2 giugno

Oggi, lunedì 1 giugno alle ore 21, presso la Piazzetta sopraelevata dei giardini pubblici di Piazza Repubblica di Gaglianico, si terrà il concerto per la Festa della Repubblica.
Organizzano il concerto l'Associazione Musicale "Giacomo Puccini" di Gaglianico e la Banda Musicale "Gioacchino Rossini" di Ponderano.
Con la partecipazione dei ballerini di Lindy Hop.
Dirige il Maestro Massimo Folli.
La Cittadinanza è invitata a partecipare.
In caso di tempo avverso il Concerto si terrà presso la palestra delle Scuole Medie di Piazza Avignone 1