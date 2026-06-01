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ATTUALITÀ | 01 giugno 2026, 11:40

GAL Montagne Biellesi, Francesca Delmastro è stata confermata presidente: “Si parte con i bandi rivolti agli enti pubblici”

Il voto, avvenuto nel corso della riunione dello scorso venerdì, è stato totalmente unanime.

GAL Montagne Biellesi, Francesca Delmastro è stata confermata presidente: “Si parte con i bandi rivolti agli enti pubblici”

GAL Montagne Biellesi, Francesca Delmastro è stata confermata presidente: “Si parte con i bandi rivolti agli enti pubblici”

Nessuna sorpresa all’assemblea del GAL Montagne Biellesi: Francesca Delmastro è stata confermata alla guida per i prossimi tre anni. 

Il voto, avvenuto nel corso della riunione dello scorso venerdì, è stato totalmente unanime.  A dimostrazione di come il consenso sia stato evidente e condiviso da parte degli amministratori locali. 

“È ora di ripartire il più in fretta possibile con le nostre attività in programma – dichiara Delmastro – Convocherò già questa settimana il primo CdA: si partirà, infatti, con i bandi rivolti agli enti pubblici, pronti da condividere proprio con il consiglio d’amministrazione”.

g. c.

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