GAL Montagne Biellesi, Francesca Delmastro è stata confermata presidente: “Si parte con i bandi rivolti agli enti pubblici”

Nessuna sorpresa all’assemblea del GAL Montagne Biellesi: Francesca Delmastro è stata confermata alla guida per i prossimi tre anni.

Il voto, avvenuto nel corso della riunione dello scorso venerdì, è stato totalmente unanime. A dimostrazione di come il consenso sia stato evidente e condiviso da parte degli amministratori locali.

“È ora di ripartire il più in fretta possibile con le nostre attività in programma – dichiara Delmastro – Convocherò già questa settimana il primo CdA: si partirà, infatti, con i bandi rivolti agli enti pubblici, pronti da condividere proprio con il consiglio d’amministrazione”.