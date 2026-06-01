Allerta gialla per temporali, rischio grandine anche a Biella

"Oggi il Piemonte è ancora interessato dall’alta pressione che determinerà condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature ancora superiori alla norma climatica e valori massimi sui 29-30°C in pianura con locali picchi di 33°C. In serata, tuttavia, sì avvicinerà alla Alpi una perturbazione di origine atlantica che causerà i primi moderati rovesci e temporali sul Piemonte centro-settentrionale, in intensificazione nella notte e quindi in temporanea attenuazione domattina". Lo riporta Arpa Piemonte sul proprio sito web.

E aggiunge: "Le piogge più intense sono attese tra il pomeriggio e la tarda serata di domani, quando affluirà aria fredda instabile sul territorio piemontese che determinerà lo sviluppo di diffusi nubifragi e temporali, più intensi in pianura, con picchi anche molto forti, locali grandinate e raffiche di vento. Il successivo allontanamento verso est della saccatura favorirà un miglioramento del tempo nella giornata di mercoledì. È prevista una diminuzione di circa 5-6°C delle temperature massime di domani e di 3°C dei valori minimi di dopodomani che porrà fine a questa lunga ondata di calore con temperature da primato per la fine di maggio".

In relazione ai fenomeni attesi, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali oggi Verbano e alto Vercellese (zone A e B) e sulle pianure settentrionali del Novarese (zona I) in estensione domani al Piemonte sudorientale (zone G e H) e al Torinese (zone C e L). Visto il previsto peggioramento, in estensione nei prossimi giorni su buona parte della regione, si consiglia di seguire gli aggiornamenti dei bollettini meteorologici e di allerta.