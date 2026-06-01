Treni, lavori sulla Biella-Novara: circolazione sospesa e bus sostitutivi

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Novara-Biella, in particolare nella tratta tra Novara e Agognate.

I lavori, in programma da sabato 6 a domenica 14 giugno, si inseriscono in un più ampio piano di interventi finalizzato alla riclassificazione dell’intera linea rispetto alla massa assiale consentita, oltre che al miglioramento degli standard di regolarità della circolazione ferroviaria.

Nell’ambito delle attività previste, oltre agli interventi di riclassificazione, saranno realizzati anche interventi per l’installazione del Sistema di Controllo Marcia Treno (SCMT), tecnologia che consente il monitoraggio continuo della marcia del treno in relazione alle indicazioni dei segnali, ai limiti di velocità della linea e alle caratteristiche del convoglio, attivando automaticamente la frenatura di emergenza in caso di superamento dei parametri consentiti.

Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere, la circolazione ferroviaria sarà quindi interrotta tra Novara e Biella da sabato 6 a domenica 14 giugno. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, il Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) ha riprogrammato l’offerta con un servizio bus tra Novara e Biella.

L’orario può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia, eccetto i cani da assistenza. È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione.