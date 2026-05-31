Obbligazioni Mercedes-Benz: convengono davvero rispetto ai BTP?

Un lettore ci chiede:

“Ho visto due nuove obbligazioni Mercedes-Benz con rendimenti interessanti. Una scade nel 2029 mentre l’altra nel 2032.Possono essere un’alternativa ai BTP?”

Vediamo di fare chiarezza.

Le nuove emissioni Mercedes-Benz

Sono state recentemente quotate sulle borse tedesche due nuove obbligazioni emesse da Mercedes-Benz International Finance, entrambe a tasso fisso e denominate in euro.

Le caratteristiche principali sono le seguenti:

Bond con scadenza maggio 2029

Cedola annua: 3,20%

Prezzo (26/05/2026): 99,96

Rendimento lordo a scadenza: 3,2%

Ammontare emesso: 1 miliardo di euro

Bond con scadenza 2032

Cedola annua: 3,60%

Prezzo (26/05/2026): 100,19

Rendimento lordo a scadenza: 3,56%

Ammontare emesso: 800 milioni di euro

Per entrambe le emissioni:

lotto minimo: 1.000 euro

cedola con frequenza annuale

obbligazione di tipo senior (maggiore garanzia di rimborso di capitale in caso di default dell’emittente)

(maggiore garanzia di rimborso di capitale in caso di default dell’emittente) emissioni acquistabili dagli investitori retail

La singola emissione non presenta un rating, tuttavia il merito creditizio dell’emittente è A2 secondo Moody’s. Si tratta quindi di un buon rating: investment grade di livello medio

Il confronto con i BTP

A prima vista, questi rendimenti appaiono interessanti.

Infatti, risultano superiori di circa: 30-40 punti base rispetto ai BTP italiani con scadenze simili.

Questo potrebbe far pensare a un’opportunità, ma anche in questo caso, fermarsi al rendimento lordo è fuorviante.

Rendimento lordo delle obbligazioni Mercedes rispetto al BTP (grafico: ufficio studi Consultique)

Il fattore fiscale (decisivo)

Qui entra in gioco una delle variabili sovente sottovalutata: la tassazione.

Le obbligazioni corporate, come quelle Mercedes-Benz, sono tassate al 26%

I titoli di Stato italiani (BTP) beneficiano di una tassazione agevolata al 12,5%

Questo ha un impatto diretto sul rendimento netto: Il vantaggio di rendimento lordo delle obbligazioni Mercedes-Benz viene di fatto annullato dalla maggiore tassazione.

In altre parole:

più rendimento lordo

ma meno rendimento netto

Rendimenti delle obbligazioni Mercedes: raffronto col BTP

Cosa sta pagando davvero l’investitore

A questo punto è utile fare una riflessione: se il rendimento netto è sostanzialmente allineato a quello dei BTP (o come in questo caso inferiore), allora l’investitore sta assumendo rischio emittente aggiuntivo (corporate vs Stato), senza essere realmente compensato.

Perché, a differenza dei BTP, si tratta di debito societario e il rischio, per quanto contenuto (parliamo comunque di un emittente solido), è superiore a quello di uno Stato come l’Italia.

Conclusioni

Le obbligazioni Mercedes-Benz analizzate:

offrono rendimenti lordi leggermente superiori ai BTP

hanno tagli accessibili e buone dimensioni di emissione

Tuttavia: la fiscalità elimina il vantaggio apparente e il maggior rischio non viene adeguatamente remunerato.

Per questo motivo, in un’ottica di gestione efficiente del portafoglio: i BTP restano, allo stato attuale, una scelta più razionale su queste scadenze.

Avete domande o curiosità? Potete scriverle alla redazione del giornale oppure tra i commenti su Facebook

Andrea Fabbris – Consulente Finanziario Indipendente

www.finanzaindipendente.it

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