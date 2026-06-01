Giornata mondiale della sclerosi multipla, a Biella il Comando Provinciale dei Carabinieri si illumina di arancione

Anche quest'anno, in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella rinnova la sua storica collaborazione con l'A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). L'Arma locale aderisce con convinzione alla campagna di sensibilizzazione promossa dall'associazione sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con l'obiettivo di accendere i riflettori su una patologia che colpisce profondamente la cittadinanza.

L'A.I.S.M., capillarmente presente su tutto il territorio nazionale e guidata a livello provinciale dal referente Paolo Trenta, è impegnata da oltre cinquant'anni nella ricerca scientifica e nel sostegno quotidiano alle persone affette da sclerosi multipla, per garantirne una migliore qualità della vita. Si tratta di una battaglia cruciale, specialmente a fronte di una diagnosi che purtroppo interessa un numero sempre maggiore di persone, soprattutto in età giovanile.

Per testimoniare visivamente questa forte sinergia e lanciare un messaggio di vicinanza a tutti i pazienti e alle loro famiglie, la Caserma "Aldo Fiorina", sede del Comando Provinciale dei Carabinieri in via Fratelli Rosselli, ha cambiato veste per una notte. La facciata della struttura è stata infatti simbolicamente illuminata di arancione, colore scelto per questa edizione per rappresentare la solidarietà, l'energia e la vicinanza della comunità e delle istituzioni alla causa.

L'iniziativa sposa la missione dell'Arma dei Carabinieri, da sempre vicina al cittadino non solo nella tutela della sicurezza, ma anche nel sostegno alle più importanti campagne di valore sociale e solidale.