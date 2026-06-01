Finisce in tragedia il bagno nelle acque della Sesia, dolore per la morte del 12enne

E' stato ritrovato domenica, nella zona di Pizzarosto, il corpo senza vita del dodicenne scomparso nelle acque del fiume Sesia venerdì pomeriggio. Termina nel peggiore dei modi il lavoro dei Vigili del Fuoco che, senza sosta, hanno battuto il fiume metro per metro alla ricerca del ragazzino.

Da giorni i Vigli del Fuoco, con i canotti e l'elicottero Drago di supporto, hanno battuto tutta la zona del fiume tra i ponti della ferrovia e quello sulla Sp 11, sul quale è stato disposto un senso unico alternato, per agevolare i soccorritori nell'attività di ricerca.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino disperso si trovava insieme ad alcuni amici sulle sponde del fiume e, a un certo punto, si sarebbe immerso in acqua, senza più tornare a galla. Un dramma che, nella zona, si è consumato diverse volte purtroppo. Lungo tutto il corso cittadino del fiume Sesia vige da moltissimi anni il divieto di balneazione.

A dare l'allarme i giovani amici del ragazzino, subito corsi alla ricerca di un adulto che, poi, ha coinvolto i Vigili del Fuoco: al lavoro, con sommozzatori e forze dell'ordine, anche personale proveniente da Biella.

L'addio degli amici dell'Oratorio, del mondo delle associazioni e dell'amministrazione comunale. Vercelli ha seguito con grande dolore la disperata ricerca e il ritrovamento del corpo senza vita del dodicenne scomparso venerdì pomeriggio, nelle acque del fiume Sesia. Dopo quasi due giorni di lavoro i Vigili del Fuoco hanno ritrovato il ragazzino nel pomeriggio di domenica all'altezza di Pizzarosto.

In segno di lutto, in serata, è stato deciso di annullare il concerto della Fattoria in Città e l'amministrazione comunale, in una nota «esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del giovane ragazzo deceduto nelle acque del fiume Sesia. In questo momento di immenso dolore, il pensiero dell'intera comunità si rivolge ai suoi familiari, ai suoi cari e a quanti gli hanno voluto bene, ai quali giungano i sentimenti della più sincera e commossa vicinanza. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze dell'intera città» dice il sindaco, Roberto Scheda.

Affranti anche dirigente scolastica e personale della scuola media Avogadro. «Con immenso dolore e profondo sgomento - si legge sul sito della scuola - la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo si stringe attorno alla famiglia del nostro studente della Scuola Secondaria di I grado Avogadro, improvvisamente strappato alla vita da una tragica fatalità. Siamo tutti increduli, basiti. Di fronte ad una tragedia così grande la domanda “come si può morire a questa età e in questo modo?” resta senza risposta, lasciando spazio solo ad un dolore lacerante. La Dirigente Scolastica Lina Arminante, i Docenti, il personale ATA e tutti gli studenti esprimono il più sentito e commosso cordoglio ai genitori, ai familiari e ai compagni di classe».