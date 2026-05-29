Incontro a Mezzana, si parlerà di basi di primo soccorso

Basi di primo soccorso oltre a quello pediatrico sul territorio. Di questo si parlerà nell’incontro promosso dal comune di Mezzana Mortigliengo, in programma alle 15 di domani, sabato 30 maggio, nei locali del Cineteatro Angelus di via Chiesa 11.

Saranno presenti la dottoressa Eleonora Tognato (pediatra) e l’infermiere e formatore di primo soccorso Alberto Pastore. A moderare l’evento il dottor Giorgio Levis. Al termine, avrà luogo un rinfresco curato dai volontari della Pro Loco a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore.