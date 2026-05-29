Nuovi cartelli segnaletici a Valdilana, saranno 97 tra Trivero e Valle Mosso

Sono iniziati mercoledì 27 maggio gli interventi di sistemazione della segnaletica verticale nelle aree di Trivero e Valle Mosso, nell’ambito del percorso di uniformazione della cartellonistica sul territorio comunale di Valdilana.
L’operazione prevede la sostituzione della segnaletica delle località con nuovi pannelli aggiornati all’identità del comune, nato dalla fusione del 2019, completando così un lavoro di armonizzazione avviato negli anni scorsi nelle diverse aree del territorio.
“Con questo intervento completiamo un percorso importante di aggiornamento della segnaletica locale su tutto il territorio comunale. Un lavoro che va oltre la semplice sostituzione dei cartelli: significa dare un’immagine coordinata e omogenea a Valdilana, rafforzando il senso di appartenenza a un unico Ccmune nato dall’unione di realtà diverse”, dichiarano il sindaco di Valdilana Mario Carli e l’assessore competente Pradeep Ferla.
L’intervento comprende la posa di 97 nuovi segnali per un importo complessivo di 13.694 euro, comprensivo delle attività di installazione. Le operazioni si concluderanno entro la seconda settimana di giugno, completando così il processo di adeguamento della segnaletica delle località sull’intero territorio comunale.