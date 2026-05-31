Sap Biella: "Ciao Giuseppe ci ricorderemo sempre del tuo sorriso"

Notizie che non vorresti mai ricevere. Giovane troppo giovane. Purtroppo sabato sera un nostro collega a seguito di un sinistro stradale in Calabria moto ha perso la vita. Lo conoscevamo bene perché ha prestato servizio alla Polizia Stradale di Biella ed era un nostro iscritto con cui ci sentivamo spesso, fino al settembre 2025 quando poi è rientrato nella sua amata Calabria.

Ricordato da tutti per la sua disponibilità educazione ha lasciato dei bei ricordi a Biella e si è fatto subito voler bene anche dai colleghi calabresi. Lo ricorderemo sempre con affetto, queste tragedie devono farci riflettere su come a volte piccole vicissitudini quotidiane portino a litigi tra tutti, forse bisogna vivere e apprezzare tutto ciò che abbiamo giorno per giorno.

Ciao Giuseppe ci ricorderemo sempre del tuo sorriso.