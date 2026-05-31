Ponderano celebra gli 80 anni della Repubblica: Costituzione ai neo diciottenni

Ieri mattina, sabato 30 maggio 2026, Ponderano ha celebrato un doppio importante anniversario: l’80° della nascita della Repubblica Italiana e l’80° dell’insediamento del primo Consiglio Comunale del paese.

L’iniziativa si è svolta alla presenza delle autorità regionali e provinciali, in un momento istituzionale particolarmente sentito dalla comunità.

A impreziosire la cerimonia la partecipazione di Lea Gariazzo, staffetta partigiana e madrina dell’evento, testimonianza viva della memoria storica e dei valori della Resistenza.

Nel corso della mattinata il vicesindaco Luca Pera ha consegnato ai neo diciottenni di Ponderano una copia della Costituzione italiana e i verbali del primo insediamento del Consiglio comunale, in un gesto simbolico pensato per avvicinare le nuove generazioni alla storia e alle istituzioni del Paese e del territorio.

Un momento solenne che ha unito memoria, identità civica e partecipazione, sottolineando l’importanza del percorso democratico e del ruolo delle istituzioni locali nella crescita della comunità.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti per la partecipazione alla cerimonia.