Lutto nell'INPS: scompare a 65 anni la dirigente Stefania Scola

Profondo cordoglio negli uffici INPS di Biella per scomparsa della dottoressa Stefania Scola, già direttrice della locale Direzione provinciale tra il 2023 e gennaio 2026, venuta a mancare oggi all'età di 65 anni.

La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra colleghi e dipendenti, che ne ricordano unanimemente le grandi qualità professionali e umane. Nel corso della sua carriera ha rappresentato un punto di riferimento per l'amministrazione, distinguendosi per competenza, dedizione al lavoro e spiccato senso delle istituzioni.

Apprezzata per la capacità di dialogo, la disponibilità e l'attenzione verso collaboratori e utenti, ha saputo coniugare rigore professionale e sensibilità umana, lasciando un segno profondo in quanti hanno avuto modo di conoscerla e lavorare al suo fianco. Con estremo cordoglio, i colleghi di Biella si stringono attorno alla famiglia, condividendo il ricordo di una dirigente stimata e di una persona che ha saputo farsi apprezzare per il suo valore professionale e per le sue doti umane.