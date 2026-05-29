A Biella consegnate le prime Suzuki e-Vitara full electric, Auto Junior apre una nuova era della mobilità FOTO e VIDEO

La mobilità elettrica compie un nuovo passo anche nel Biellese. Nei giorni scorsi Autojunior 1985 srl - Suzuki Biella ha consegnato le prime Suzuki e-Vitara completamente elettriche, segnando un momento importante per il territorio e per tutti gli automobilisti interessati alla nuova generazione di SUV a zero emissioni.

L’arrivo della nuova e-Vitara rappresenta infatti una svolta storica per il marchio giapponese, che debutta nel segmento delle full electric con un modello pensato per unire tecnologia, sicurezza e versatilità.

La concessionaria biellese, punto di riferimento Suzuki sul territorio da anni, è tra le prime realtà ad aver avviato le consegne del nuovo SUV elettrico, raccogliendo curiosità e interesse da parte di clienti e appassionati. La nuova Suzuki e-Vitara nasce sul concept “Emotional Versatile Cruiser” e propone un design moderno e deciso, abbinato a un powertrain completamente elettrico sviluppato per offrire comfort di guida, efficienza e prestazioni.

Tra le caratteristiche principali spiccano la nuova piattaforma “HEARTECT-e”, il sistema elettrico eAxle e la trazione integrale elettrica ALLGRIP-e, progettata per garantire stabilità e sicurezza anche sui percorsi più impegnativi.

L’interesse verso l’elettrico continua dunque a crescere anche nel Biellese, dove sempre più automobilisti stanno valutando soluzioni sostenibili senza rinunciare a comfort, spazio e tecnologia. Per Autojunior 1985 srl - Suzuki Biella la consegna delle prime e-Vitara rappresenta non solo un importante traguardo commerciale, ma anche la conferma di una transizione ormai concreta verso una mobilità sempre più innovativa e attenta all’ambiente.

Per maggiori informazioni sul nuovo modello è possibile visitare il sito ufficiale oppure rivolgersi direttamente alla sede biellese di via Milano 46, a Biella (numero 015.27408).