Rifiuti abbandonati, in azione il Comune: ritorna pulito il sentiero Sagliano in Gamba

A volte bastano davvero due foto per raccontare tutto. L’amministrazione comunale di Sagliano Micca è intervenuta per riportare pulizia e decoro lungo il sentiero di “Sagliano in Gamba”, a seguito dell’abbandono di rifiuti. Il segno evidente di un’attenzione concreta verso il territorio e gli spazi vissuti ogni giorno dalla comunità.

“Ieri sacchi abbandonati, lattine, bottiglie e rifiuti lasciati nel bosco lungo il sentiero – riporta il Comune sui propri canali ufficiali - Un’immagine che fa male, soprattutto in un luogo che dovrebbe rappresentare natura, rispetto e bellezza della nostra valle. Oggi lo stesso punto è stato ripulito e restituito a tutti. Perché il territorio non si difende con le parole ma con i gesti concreti. Ma diciamolo chiaramente: abbandonare rifiuti nei boschi non è una distrazione. È mancanza di rispetto verso la comunità, verso l’ambiente e verso chi ogni giorno lavora per tenere pulito il paese. Il sentiero Sagliano in Gamba deve restare un luogo di sport, relax e contatto con la natura… non una discarica. Continuiamo a prenderci cura del nostro territorio. Insieme”.