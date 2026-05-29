Concerti tra ville storiche e chiese, al via i nuovi appuntamenti del FAI Biella (foto di repertorio)

Dopo il grande successo degli eventi dello scorso fine settimana, la Delegazione FAI di Biella torna a proporre nuovi appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio attraverso musica, visite guidate e momenti di incontro.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 31 maggio alle 16 a Villa Piacenza di Pollone, dove si terrà il concerto del chitarrista Gianluca Daglio Erazo, organizzato in collaborazione con l’Associazione culturale musicale Angelo Gilardino nell’ambito del Ville in Musica Festival. L’evento sarà preceduto da due visite guidate alla villa, curate dai volontari FAI, che accompagneranno il pubblico alla scoperta della storia e delle peculiarità architettoniche della dimora. In programma musiche di Ponce, Logy, Iannarelli e Albeniza.

Il concerto rappresenta il primo appuntamento di una rassegna che nei prossimi mesi porterà musica e visite guidate in ville e luoghi di interesse storico e culturale del Biellese. Per partecipare all'evento è necessario prenotarsi al seguente link: clicca qui o mandare un email a biella@delegazionefai.fondoambiente.it

Lunedì 1 giugno alle 21 sarà invece la Chiesa della Santissima Trinità di Biella a ospitare il concerto organizzato nell’ambito della rassegna Note per il FAI, con direzione artistica del maestro Simone Delbene.

La serata vedrà protagonisti il duo flauto-chitarra formato da Irene Ferreira Corchero e Chiara Angelini, e il duo clarinetto-chitarra composto da Federico Gavarini e Matteo De Carolis, allievi del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria della classe di musica da camera del professor Gianluca Nicolini.

La collaborazione con il maestro Simone Delbene proseguirà anche sabato 6 giugno alle 18.30 nella Chiesa di San Nicola in costa del Vernato di Biella, con un nuovo concerto che vedrà in prima linea il quartetto di clarinetti della “Chromatic Chamber Orchestra” , composto da Massimiliano Colletto, Sansone Aniello, Riccardo Rossetti e Carlo Saccente. Il progamma di sala attraverserà alcune delle pagine più celebri della musica classica, da Grieg a Mozart, passando per Albinoni, Händel e Bizet. Entrambi gli appuntamenti saranno a offerta libera e contribuiranno a sostenere le attività del FAI dedicate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

Per informazioni: biella@delegazionefai.fondoambiente.it